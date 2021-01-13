Участки на продажу. Как прошел первый в этом году земельный аукцион в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел первый в этом году аукцион, на котором люди по предварительному заявлению могли приобрести земельные участки в частную собственность, с правом аренды или помещения с различными условиями пользования. Об этом сообщает «Гродно Плюс».



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На первом аукционе нового года особого ажиотажа не случилось. Отдельные лоты не были реализованы, так как на них не было подано ни одной заявки, другие — в основном это земельные участки в частную собственность — ушли с молотка. Самый дорогой из участков при начальной цене в 15 тысяч рублей в процессе торгов подорожал в 4 раза и ушел к покупателю более чем за 63 тысячи.

— Были реализованы три земельных участка в частную собственность, — рассказывает директор Гродненского центра недвижимости Иван Скерсь. — Это два земельных участка в микрорайоне Южном и второй земельный участок по улице Малая, 5. Также один земельный участок реализован в микрорайоне Заболоть.

Следующий аукцион в городе Гродно состоится через две недели, 26 января. С лотами, которые будут предложены на нем, уже можно ознакомиться на сайте гродненского горисполкома, и при желании, подать заявку на участие. Например, будет выставлен земельный участок в частную собственность в центральной части города Гродно по улице Неманской, земельный участок с незавершенным капитальным строением в микрорайоне Зарица для продажи в частную собственность, и право аренды для строительства объекта административно-производственного значения.