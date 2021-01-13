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Доллар и евро падают на фоне роста цен на нефть

13.01.2021 10:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты сдают свои позиции в канун Старого Нового года.

Доллар и евро падают на фоне роста цен на нефть

Так, доллар теряет 0,013 пункта — 2,5668 белорусского рубля, а евро 0,0043 пункта — 3,1337 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта добавляет 0,0188 пункта — 3,4938 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, сегодня утром мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост.

 
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции в канун Старого Нового года.
 
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