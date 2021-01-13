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Доллар и евро падают на фоне роста цен на нефть
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты сдают свои позиции в канун Старого Нового года.
Так, доллар теряет 0,013 пункта — 2,5668 белорусского рубля, а евро 0,0043 пункта — 3,1337 белорусского рубля.
В свою очередь российская валюта добавляет 0,0188 пункта — 3,4938 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, сегодня утром
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции в канун Старого Нового года.
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