Доллар и евро дешевеют на фоне подорожавшей нефти

Источник материала: Onliner

Похоже, вчерашний штиль размешали и взбалтывают: сегодня ночью цена нефти Brent достигла $57,07 за баррель, впервые перешагнув отметку $57 с 24 февраля 2020 года. Наверное, на это как-то должна отреагировать Белорусская валютно-фондовая биржа.

У доллара с утра минус 1,3 копейки. Курс 2,5668 рубля.

Евро продолжает дешеветь, но делает это все менее охотно. Пока минус 0,05 копейки, торгуется по 3,133.

Российский рубль отыграл еще 1,88 копейки. Его покупают и продают по 3,4938 за сотню.

Во вторник доллар подорожал на 0,11 копейки, до 2,5809. Евро потерял 0,17 и продавался по 3,138. Сотня российских рублей прибавила 1,15 копейки, за нее давали 3,475 белорусского рубля.