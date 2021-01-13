Киберпанк! Hyundai показала изображения серийного электрокара IONIQ 5

Источник материала: Onliner

Hyundai показала первые тизеры своего серийного электромобиля IONIQ 5. Это товарная версия «киберпанковского» концепта Hyundai 45. Модель очень важная для концерна Hyundai: это первый автомобиль, который построен на новой платформе E-GMP.





Даже по тизерам видно, что IONIQ 5 не будет похож ни на одну серийную модель в нынешней линейке Hyundai. Дизайнеры корейского производителя намерены максимально отдалить EV от ДВС-моделей. По мнению создателей IONIQ5, электрокары должны ассоциироваться у клиентов с будущим, а не просто копировать экстерьеры традиционных авто. Такого же мнения были разработчики Honda E, который уже продается в ЕС.





Подробные технические характеристики новинки Hyundai будут опубликованы через пару месяцев — после официального старта продаж. По имеющимся изображениям видно, что у машины будет оптика в стиле «пикселей». Капот у IONIQ 5 будет внушительных размеров с нахлестами на боковые части кузова. Для автомобиля предусмотрены камеры заднего вида вместо зеркал и 20-дюймовые колесные диски с продвинутой аэродинамикой. В видеотизере можно заметить, что электрокар используется в качестве источника питания. Можно подключать бытовые приборы!