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Киберпанк! Hyundai показала изображения серийного электрокара IONIQ 5

13.01.2021 11:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Hyundai показала первые тизеры своего серийного электромобиля IONIQ 5. Это товарная версия «киберпанковского» концепта Hyundai 45. Модель очень важная для концерна Hyundai: это первый автомобиль, который построен на новой платформе E-GMP.

Киберпанк! Hyundai показала изображения серийного электрокара IONIQ 5

Даже по тизерам видно, что IONIQ 5 не будет похож ни на одну серийную модель в нынешней линейке Hyundai. Дизайнеры корейского производителя намерены максимально отдалить EV от ДВС-моделей. По мнению создателей IONIQ5, электрокары должны ассоциироваться у клиентов с будущим, а не просто копировать экстерьеры традиционных авто. Такого же мнения были разработчики Honda E, который уже продается в ЕС.

Киберпанк! Hyundai показала изображения серийного электрокара IONIQ 5

Подробные технические характеристики новинки Hyundai будут опубликованы через пару месяцев — после официального старта продаж. По имеющимся изображениям видно, что у машины будет оптика в стиле «пикселей». Капот у IONIQ 5 будет внушительных размеров с нахлестами на боковые части кузова. Для автомобиля предусмотрены камеры заднего вида вместо зеркал и 20-дюймовые колесные диски с продвинутой аэродинамикой. В видеотизере можно заметить, что электрокар используется в качестве источника питания. Можно подключать бытовые приборы!

Hyundai Accent II (LC) Рестайлинг, 2004 г.в., 278 000 км
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6189 р.
2400$ / 1971€
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29 526 р.
11 450$ / 9404€
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6499$ / 5338€
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Hyundai показала первые тизеры своего серийного электромобиля IONIQ 5. Это товарная версия «киберпанковского» концепта Hyundai 45. Модель очень важная для концерна Hyundai: это...
 
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