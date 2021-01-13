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Киберпанк! Hyundai показала изображения серийного электрокара IONIQ 5
Источник материала: Onliner
Hyundai показала первые тизеры своего серийного электромобиля IONIQ 5. Это товарная версия «киберпанковского» концепта Hyundai 45. Модель очень важная для концерна Hyundai: это первый автомобиль, который построен на новой платформе E-GMP.
Даже по тизерам видно, что IONIQ 5 не будет похож ни на одну серийную модель в нынешней линейке Hyundai. Дизайнеры корейского производителя намерены максимально отдалить EV от ДВС-моделей. По мнению создателей IONIQ5, электрокары должны ассоциироваться у клиентов с будущим, а не просто копировать экстерьеры традиционных авто. Такого же мнения были разработчики Honda E, который уже продается в ЕС.
Подробные технические характеристики новинки Hyundai будут опубликованы через пару месяцев — после официального старта продаж. По имеющимся изображениям видно, что у машины будет оптика в стиле «пикселей». Капот у IONIQ 5 будет внушительных размеров с нахлестами на боковые части кузова. Для автомобиля предусмотрены камеры заднего вида вместо зеркал и 20-дюймовые колесные диски с продвинутой аэродинамикой. В видеотизере можно заметить, что электрокар используется в качестве источника питания. Можно подключать бытовые приборы!
синий, хетчбэк, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
красный, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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Hyundai показала первые тизеры своего серийного электромобиля IONIQ 5. Это товарная версия «киберпанковского» концепта Hyundai 45. Модель очень важная для концерна Hyundai: это...
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