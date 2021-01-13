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Авиаработник, участник видеообращения: «Виноватым себя не считаю и от суда скрываться не собираюсь»

13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На сотрудников гражданской авиации, записавших видео против насилия, завели административные дела.

Авиаработник, участник видеообращения: «Виноватым себя не считаю и от суда скрываться не собираюсь»

Фото TUT.BY

В среду проходят суды над сотрудниками гражданской авиации, которые в ноябре записали смелое обращение в поддержку белорусского народа.

— Мы не наркоманы, не алкоголики, не польская фальшивка. Мы граждане Беларуси и мы хотим жить в свободном и правовом государстве, в котором соблюдаются законные права человек, — заявили участники обращения.

Это 13 человек, работающих в авиакомпании «Белавиа» и Национальном аэропорту Минска.

— Сразу после выхода обращения со мной начали работать идеологи, объясняя, какой идеологии я должен придерживаться, работая на государственном предприятии. Стали искать, к чему придраться по работе, проверять пропуск на предмет опозданий, — рассказал «Салідарнасці» один из участников видео.  

Известно, что накануне состоялись суды над двумя участниками видео. Обоих наказали арестом.

На этой неделе истекает двухмесячный срок с момента выхода обращения. Несколько дней назад ко всем остальным героям видео пришли смски с вызовом в суд.

— В суд Октябрьского района Минска нас вызвали смской, в которой написали, что я «лицо, в отношении которого ведется административный процесс по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ», — показал смс собеседник.

На суд мужчина отправился в бодром настроении. Говорит, что не считает преступлением то, что высказал свою точку зрения и менять ее не собирается.

— Я не исключаю того, что и меня накажут арестом, готов к этому, скрываться не собирался, — заявил собеседник. 

 
Теги: Минск
 
 
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На сотрудников гражданской авиации, записавших видео против насилия, завели административные дела.
 
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