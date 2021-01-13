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Авиаработник, участник видеообращения: «Виноватым себя не считаю и от суда скрываться не собираюсь»
13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На сотрудников гражданской авиации, записавших видео против насилия, завели административные дела.
Фото TUT.BY
В среду проходят суды над сотрудниками гражданской авиации, которые в ноябре записали
— Мы не наркоманы, не алкоголики, не польская фальшивка. Мы граждане Беларуси и мы хотим жить в свободном и правовом государстве, в котором соблюдаются законные права человек, — заявили участники обращения.
Это 13 человек, работающих в авиакомпании «Белавиа» и Национальном аэропорту Минска.
— Сразу после выхода обращения со мной начали работать идеологи, объясняя, какой идеологии я должен придерживаться, работая на государственном предприятии. Стали искать, к чему придраться по работе, проверять пропуск на предмет опозданий, — рассказал «Салідарнасці» один из участников видео.
Известно, что накануне состоялись суды над двумя участниками видео. Обоих наказали арестом.
На этой неделе истекает двухмесячный срок с момента выхода обращения. Несколько дней назад ко всем остальным героям видео пришли смски с вызовом в суд.
— В суд Октябрьского района Минска нас вызвали смской, в которой написали, что я «лицо, в отношении которого ведется административный процесс по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ», — показал смс собеседник.
На суд мужчина отправился в бодром настроении. Говорит, что не считает преступлением то, что высказал свою точку зрения и менять ее не собирается.
— Я не исключаю того, что и меня накажут арестом, готов к этому, скрываться не собирался, — заявил собеседник.
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На сотрудников гражданской авиации, записавших видео против насилия, завели административные дела.
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