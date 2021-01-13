Карбалевич: «Схема будет примерно такая: в 2023-м – референдум, новая Конституция вступит в силу в 2025-м»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Валерий Карбалевич пришел к выводу, что, несмотря на возможные обещания Александра Лукашенко Кремлю, от идеи проведения досрочных президентских выборов он отказался.

В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» глава Беларуси заявил, что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, после чего состоится референдум по его утверждению.

– Это заявление означает, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах, – считает Карбалевич. – Предполагаю, что схема примерно такая.

До конца 2021 года подготовят только проект Конституции. Думаю, весь 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа. В 2023 году можно будет провести референдум. Утвержденная Конституция вступит в силу в 2025 году. То есть в конце нынешнего президентского срока Лукашенко и перед новыми выборами.

Политолог считает, что глава Беларуси решил отказаться от выполнений обещаний Москве. О том, что такие были, свидетельствует высказывание главы МИД России Сергея Лаврова. В сентябре он заявил: «Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочно парламентские и президентские выборы. Это предложение показывает рамки, в которых полностью возможен национальный диалог».

– Так вот теперь Лукашенко все эти рамки убрал, по сути, выбросил за ненадобностью, – считает Карбалевич. – О досрочных президентских выборах сейчас даже речь не идет.

По его мнению, глава Беларуси не решится проводить в ближайшие месяцы референдум о новой Конституции, т.к. «любая электоральная кампания для режима может закончиться таким же политическим взрывом, как прошедшие президентские выборы».

– Таким образом, конституционная реформа, отодвинутая далеко за временной горизонт, превращается в некий призрак, как коммунизм в советские времена, – отметил Карбалевич.

С другой стороны, общество с самого начала не питало надежд насчет конституционной реформы как способа разрешить политический кризис. Протестующие понимали, что их пытаются отвлечь от проблем фальсификации результатов президентских выборов и нелегитимности Лукашенко.

Все еще остается открытым вопрос, согласится ли белорусский народ с планами главы государства и дальше оставаться у власти.

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