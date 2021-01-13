ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какой будет погода до выходных: днем – снег, ночью – морозы

13.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв - Sputnik. Среда в Беларуси будет облачной, но пока еще не очень морозной. Температура воздуха максимальная днем 0...-5°C.

На большей части территории – снег, на отдельных участках дорог гололедица.

© REUTERS / SUSANA VERA
Как борются с последствиями небывалого снегопада в Мадриде – фото
22

В Минске с большой вероятностью пройдет снег, температура воздуха в течение дня будет колебаться от -2 до -4 градусов.

В четверг, 14 января, значительно похолодает, временами пройдет снег. Температура воздуха в течение суток на территории Беларуси будет колебаться от -7 до -13°С. Несколько теплее будет в юго-западных районах: -3...-6°С. Ночью на северо-востоке страны температура может упасть до -15°С.

В пятницу в стран придет холодная неустойчивая воздушной масса из Арктики.

"На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный", – рассказали синоптики.

Ночью в отдельных районах страны столбик термометра опустится до -22°С.

А снега в Беларуси по-прежнему вдоволь. На большей части территории снежный высота снежного покрова - до 26 см.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупредили о желтом уровне опасности: на участках дорог сохранится гололедица.
 
Новости дня
Новости разные
 
Майніць будуць сябры Лукашэнкі: эканамісты каментуюць ідэю здабываць біткойны з БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by