Какой будет погода до выходных: днем – снег, ночью – морозы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв - Sputnik. Среда в Беларуси будет облачной, но пока еще не очень морозной. Температура воздуха максимальная днем 0...-5°C.

На большей части территории – снег, на отдельных участках дорог гололедица.

В Минске с большой вероятностью пройдет снег, температура воздуха в течение дня будет колебаться от -2 до -4 градусов.

В четверг, 14 января, значительно похолодает, временами пройдет снег. Температура воздуха в течение суток на территории Беларуси будет колебаться от -7 до -13°С. Несколько теплее будет в юго-западных районах: -3...-6°С. Ночью на северо-востоке страны температура может упасть до -15°С.

В пятницу в стран придет холодная неустойчивая воздушной масса из Арктики.

"На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный", – рассказали синоптики.

Ночью в отдельных районах страны столбик термометра опустится до -22°С.

А снега в Беларуси по-прежнему вдоволь. На большей части территории снежный высота снежного покрова - до 26 см.