Хотят, чтобы боялись: как в Латвии запугивали авторов Sputnik и Baltnews

Источник материала: Sputnik Беларусь

Линдерман рассказал в интервью телеканалу RT, как к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, позвонив в дверь и представившись сантехниками.

"В квартиру вошли где-то 12 "сантехников" – следователь, оперативники и еще "боевое сопровождение", - рассказал журналист.

По его словам, такими обысками или запугиваниями власти Литвы хотят лишить агентство "Россия Сегодня" корреспондентов в Латвии, "чтобы здесь люди боялись сотрудничать с российскими изданиями, и чтобы влияние российских СМИ здесь таким образом упало".

Линдерман также отметил, что правоохранители изъяли во время обыска всю его компьютерную технику, телефон, карты памяти. Рассказ журналиста смотрите на видео.

Давление на Sputnik и Baltnews

Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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