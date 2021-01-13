|
"Не надо жертвовать собой - режиму плевать" Тихановская призвала Лосика прекратить голодовку
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает блогера Игоря Лосика прекратить голодовку протеста, которая длится уже почти 30 дней.
Игорь Лосик, его жена Дарья и Светлана Тихановская, коллаж радио "Свабода"
Светлана Тихановская в эфире радио
«Я думаю, что в таких условиях, когда таких людей, как Игорь, много, не надо жертвовать собой, чтобы это доказать. Потому что на той стороне - диктатуре, режиму - неважно. Мы видим, что они не хотят отступать от этой жестокости.
Я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, о том, что он нужен своей жене, дочери, родителям.
Я не знаю Игоря. Возможно, ему сейчас психологически трудно отступиться от того, что он сказал, что будет держать голодовку, пока его не освободят. Но он должен знать, что
люди никогда в жизни так не подумают, что он отказался от голодовки и предал какие-то убеждения. Нет. Это просто забота о семье.
Когда Даша в знак солидарности с мужем начала свою голодовку, мы с ней поговорили, и потом она решила все же прекратить голодовку.
На нее также оказывали давление через дочь. Здесь можно было также занять принципиальную позицию, но она знала, что у нее муж за решеткой и что у нее ребенок. Кому бы она что доказала?
Это горе родителям, детям и мужу, но никак не властям. Им это все равно. Никому от этого легче не будет, если начнутся какие-то необратимые процессы в организме, а режиму плевать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает блогера Игоря Лосика прекратить голодовку протеста, которая длится уже почти 30 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)