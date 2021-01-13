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"Не надо жертвовать собой - режиму плевать" Тихановская призвала Лосика прекратить голодовку

13.01.2021 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает блогера Игоря Лосика прекратить голодовку протеста, которая длится уже почти 30 дней.

"Не надо жертвовать собой - режиму плевать" Тихановская призвала Лосика прекратить голодовку
Игорь Лосик, его жена Дарья и Светлана Тихановская, коллаж радио "Свабода"
Светлана Тихановская в эфире радио Свобода поддержала Дарью Лосик — жену администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга», консультанта Свободы Игоря Лосика, который уже почти месяц держит голодовку протеста. Она призывает политзаключенного начать выход из голодовки.

«Я думаю, что в таких условиях, когда таких людей, как Игорь, много, не надо жертвовать собой, чтобы это доказать. Потому что на той стороне - диктатуре, режиму - неважно. Мы видим, что они не хотят отступать от этой жестокости. 

Я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, о том, что он нужен своей жене, дочери, родителям.

Я не знаю Игоря. Возможно, ему сейчас психологически трудно отступиться от того, что он сказал, что будет держать голодовку, пока его не освободят. Но он должен знать, что 

люди никогда в жизни так не подумают, что он отказался от голодовки и предал какие-то убеждения. Нет. Это просто забота о семье. 

Когда Даша в знак солидарности с мужем начала свою голодовку, мы с ней поговорили, и потом она решила все же прекратить голодовку. 

На нее также оказывали давление через дочь. Здесь можно было также занять принципиальную позицию, но она знала, что у нее муж за решеткой и что у нее ребенок. Кому бы она что доказала?

Это горе родителям, детям и мужу, но никак не властям. Им это все равно. Никому от этого легче не будет, если начнутся какие-то необратимые процессы в организме, а режиму плевать».
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает блогера Игоря Лосика прекратить голодовку протеста, которая длится уже почти 30 дней.
 
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