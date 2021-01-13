"Не надо жертвовать собой - режиму плевать" Тихановская призвала Лосика прекратить голодовку

Свобода поддержала Дарью Лосик — жену администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга», консультанта Свободы Игоря Лосика, который уже почти месяц держит голодовку протеста. Она призывает политзаключенного начать выход из голодовки. Светлана Тихановская в эфире радиоподдержала— жену администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга», консультанта Свободы, который уже почти месяц держит голодовку протеста. Она призывает политзаключенного начать выход из голодовки.





«Я думаю, что в таких условиях, когда таких людей, как Игорь, много, не надо жертвовать собой, чтобы это доказать. Потому что на той стороне - диктатуре, режиму - неважно. Мы видим, что они не хотят отступать от этой жестокости.





Я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, о том, что он нужен своей жене, дочери, родителям.





Я не знаю Игоря. Возможно, ему сейчас психологически трудно отступиться от того, что он сказал, что будет держать голодовку, пока его не освободят. Но он должен знать, что

люди никогда в жизни так не подумают, что он отказался от голодовки и предал какие-то убеждения. Нет. Это просто забота о семье.

Когда Даша в знак солидарности с мужем начала свою голодовку, мы с ней поговорили, и потом она решила все же прекратить голодовку.





На нее также оказывали давление через дочь. Здесь можно было также занять принципиальную позицию, но она знала, что у нее муж за решеткой и что у нее ребенок. Кому бы она что доказала?





Это горе родителям, детям и мужу, но никак не властям. Им это все равно. Никому от этого легче не будет, если начнутся какие-то необратимые процессы в организме, а режиму плевать».







