Запустили во всю мощь. Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100%

















«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — сообщает пресс-служба министерства энергетики.





После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.





В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.





Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве энергетики Беларуси сообщили, что заявления в украинской прессе о том, что импорт белорусской электроэнергии несёт угрозу украинской экономике, не обоснованы.





По мнению белорусских чиновников, вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости.