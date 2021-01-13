ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая версия приезда Фазеля: привозил ультиматум

13.01.2021 11:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель выдвинул Александру Лукашенко жесткие условия проведения чемпионата мира 2021 года в Минске. Об этом заявил Вице-президент федерации Калерво Куммола по итогам прошедшей конференции Совета федерации.




По его словам, речь идет в том числе о реформе конституции, свободе прессы и освобождению политзаключенных. Лукашенко якобы на все согласился. При этом Куммола отметил, что во время заседания обсуждались, в частности, «ужасные фотографии», сделанные во время поездки Фазеля в Минск и, судя по атмосфере на заседании, ЧМ в Беларуси не состоится.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель выдвинул Александру Лукашенко жесткие условия проведения чемпионата мира 2021 года в Минске. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что это было? Над Минском летали военные истребители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by