Брестское «Динамо» запросило у «Кайрата» за Юзепчука свыше 1 млн евро. Трансфер, скорее всего, отложен до лета





«Главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский очень хотел видеть 23-летнего хавбека в своей команде. Они уже работали вместе в белорусском клубе, пусть и недолго. И возможности Юзепчука ему хорошо известны.





Но, по всей видимости, трансфер этой зимой осуществить не удастся. Все дело в том, что руководство «Динамо-Бреста» желает хорошенько подзаработать на своем главном активе. Контракт игрока сборной Беларуси действует до июня 2022-го года, соответственно желающий заполучить его, должен заплатить.



