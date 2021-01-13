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В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

13.01.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 91,5 миллиона. На фоне сложной эпидобстановки в ряде стран усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

В Нидерландах действующий локдаун продлен до 9 февраля. Закрыты все магазины, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости. Не работают заведения общепита и культурные учреждения, а школьники и студенты обучаются дистанционно.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

Продлили жесткий карантин и в Бельгии. В случае, если эпидситуация в стране значительно не улучшится, ограничения будут действовать до 1 марта.

В Германии выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом коронавируса

Непростая обстановка сохраняется в Германии. С начала пандемии там заболели почти 2 миллиона жителей. Высоким остается уровень смертности от COVID-19. Кроме того, в стране выявили первые случаи заболевания южноафриканским штаммом. Вирус-мутант обнаружен у семьи, которая недавно вернулась из ЮАР. Власти страны рассматривают возможность продления карантина в Германии еще как минимум на два месяца.

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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 91,5 миллиона. На фоне сложной эпидобстановки в ряде стран усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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