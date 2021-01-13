ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший сервис «Яедекс.Деньги» частично ограничил переводы

13.01.2021 11:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Сервис электронных платежей ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги») в соответствии с предписанием ЦБ РФ с 12 января ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами.

«Банк России проводил плановую проверку, по результатам которой было получено предписание. Все требования, полученные по результатам проверки, будут учтены. Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Предписание получено и вступило в силу 12 января 2021 г., в этот же день мы незамедлительно уведомили тех клиентов, кого оно затронуло», - говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Сервис электронных платежей также сообщил, что все компании, деятельность которых затронули ограничения, проинформированы индивидуально. «Кошельки и карты ЮMoney по-прежнему без ограничений работают в России. С их помощью любой гражданин РФ может оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям и др.», - указали в компании.

О том, что сервис ЮMoney разослал своим клиентам письмо с сообщением об ограничении ряда операций по предписанию ЦБ РФ, сообщило издание vc.ru. Ограничение начало работать с 12 января и продлится шесть месяцев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис электронных платежей ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги») в соответствии с предписанием ЦБ РФ с 12 января ограничил операции между физическими лицами и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уволили брестского #ямыбатьку, который напал на врача скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by