Бывший сервис «Яедекс.Деньги» частично ограничил переводы

Источник материала: АФН

Сервис электронных платежей ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги») в соответствии с предписанием ЦБ РФ с 12 января ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами.

«Банк России проводил плановую проверку, по результатам которой было получено предписание. Все требования, полученные по результатам проверки, будут учтены. Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Предписание получено и вступило в силу 12 января 2021 г., в этот же день мы незамедлительно уведомили тех клиентов, кого оно затронуло», - говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Сервис электронных платежей также сообщил, что все компании, деятельность которых затронули ограничения, проинформированы индивидуально. «Кошельки и карты ЮMoney по-прежнему без ограничений работают в России. С их помощью любой гражданин РФ может оплачивать покупки в российских магазинах, погашать штрафы ГИБДД, рассчитываться за ЖКУ, переводить деньги другим людям и др.», - указали в компании.

О том, что сервис ЮMoney разослал своим клиентам письмо с сообщением об ограничении ряда операций по предписанию ЦБ РФ, сообщило издание vc.ru. Ограничение начало работать с 12 января и продлится шесть месяцев.