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Навальный объявил о возвращении в Москву. Арестуют прямо в аэропорту?
Источник материала: Партизан
Российский политик Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию. По словам Навального, он прилетит в Москву 17 января.
"Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - пояснил Навальный.
По его словам, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.
Как напоминает
По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми оперативников ФСБ.
29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов.
12 января ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ведомство объяснило свои действия тем, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.
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Российский политик Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию. По словам Навального, он прилетит в Москву 17 января.
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