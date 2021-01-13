Навальный объявил о возвращении в Москву. Арестуют прямо в аэропорту?

"Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - пояснил Навальный.





По его словам, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.





Медуза , Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Туда его доставили для лечения, после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Как напоминает, Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года. Туда его доставили для лечения, после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва.





По результатам анализов стало известно, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что политика отравила спецгруппа из восьми оперативников ФСБ.





29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов.





12 января ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ведомство объяснило свои действия тем, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.