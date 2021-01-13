|
Самый далекий и тяжелый квазар нашли в созвездии Эридана
Источник материала: Tut.by
В созвездии Эридана обнаружили пока самый далекий и массивный квазар — J0313−1806. Мы видим его в том состоянии, в котором он находился, когда Вселенной было 670 млн лет. Статью с описанием находки принял к публикации
Квазарами астрономы называют очень яркие источники радиоизлучения. Современная наука считает, что они представляют собой активные ядра галактик на ранних этапах развития.
Ученые предполагают, что древнейшие сверхмассивные черные дыры образовались внутри регионов Вселенной, плотность материи в которых была достаточно высокой для того, чтобы внутри очень крупных галактик формировались так называемые черные дыры промежуточной массы — объекты в десятки тысяч раз тяжелее Солнца.
Астрономы под руководством астрофизика из Университета штата Аризона (США) Фэйгэ Вана открыли пока самый древний пример подобной галактики. Ее нашли в созвездии Эридана. В центре этой галактики, J0313−1806, располагается гигантская сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 300 раз больше аналогичного объекта в центре Млечного Пути.
J0313−1806 примерно в два раза больше и на 20 млн лет старше предыдущего рекордсмена — квазара ULAS J1342+0928, который расположен в созвездии Волопаса. По оценкам астрономов, черная дыра в центре J0313−1806 поглощает огромное количество материи — около 25 масс Солнца в год. Часть ее черная дыра выбрасывает в виде джетов — пучков плазмы, разогнанных до 20% от скорости света.
«Если эта черная дыра росла в соответствии с классическими теориями, ее „зародыш“ был как минимум в 10 тыс. раз тяжелее Солнца. Он мог существовать только в том случае, если гигантское скопление водорода, которое отличалось очень большой плотностью, напрямую превратилось в черную дыру», —
По его словам, существование квазара J0313−1806 исключает две других теории, которые объясняют сверхбыстрый рост древнейших сверхмассивных черных дыр. Согласно этим теориям черные дыры промежуточной массы могли появляться в результате слияния множества звезд в тесных скоплениях светил или в результате гибели нескольких сверхкрупных звезд, масса которых была в сотни раз больше солнечной.
Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения за галактикой J0313−1806 помогут понять, как выбросы сверхмассивной черной дыры в ее центре повлияли на ее эволюцию и на процесс ионизации Вселенной в первые эпохи ее жизни после Большого взрыва. Это, в свою очередь, прояснит историю эволюции Млечного Пути и его светил, подытожили ученые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна только черная дыра в его центре в 1,6 миллиарда раз тяжелее Солнца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)