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Самый далекий и тяжелый квазар нашли в созвездии Эридана

13.01.2021 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В созвездии Эридана обнаружили пока самый далекий и массивный квазар — J0313−1806. Мы видим его в том состоянии, в котором он находился, когда Вселенной было 670 млн лет. Статью с описанием находки принял к публикации Astrophysical Journal Letters, предварительную версию научной статьи опубликовала электронная научная библиотека arXiv. Об этом сообщает ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

Квазарами астрономы называют очень яркие источники радиоизлучения. Современная наука считает, что они представляют собой активные ядра галактик на ранних этапах развития. Сверхмассивная черная дыра в центре такой галактики активно поглощает вещество, в результате чего вокруг нее образуется ярко светящийся диск из вращающего вещества (астрономы называют его аккреционным).

Ученые предполагают, что древнейшие сверхмассивные черные дыры образовались внутри регионов Вселенной, плотность материи в которых была достаточно высокой для того, чтобы внутри очень крупных галактик формировались так называемые черные дыры промежуточной массы — объекты в десятки тысяч раз тяжелее Солнца.

Астрономы под руководством астрофизика из Университета штата Аризона (США) Фэйгэ Вана открыли пока самый древний пример подобной галактики. Ее нашли в созвездии Эридана. В центре этой галактики, J0313−1806, располагается гигантская сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 300 раз больше аналогичного объекта в центре Млечного Пути.

J0313−1806 примерно в два раза больше и на 20 млн лет старше предыдущего рекордсмена — квазара ULAS J1342+0928, который расположен в созвездии Волопаса. По оценкам астрономов, черная дыра в центре J0313−1806 поглощает огромное количество материи — около 25 масс Солнца в год. Часть ее черная дыра выбрасывает в виде джетов — пучков плазмы, разогнанных до 20% от скорости света.

«Если эта черная дыра росла в соответствии с классическими теориями, ее „зародыш“ был как минимум в 10 тыс. раз тяжелее Солнца. Он мог существовать только в том случае, если гигантское скопление водорода, которое отличалось очень большой плотностью, напрямую превратилось в черную дыру», — добавил еще один автор работы, профессор Университета штата Аризона Сяохуэй Фань.

По его словам, существование квазара J0313−1806 исключает две других теории, которые объясняют сверхбыстрый рост древнейших сверхмассивных черных дыр. Согласно этим теориям черные дыры промежуточной массы могли появляться в результате слияния множества звезд в тесных скоплениях светил или в результате гибели нескольких сверхкрупных звезд, масса которых была в сотни раз больше солнечной.

Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения за галактикой J0313−1806 помогут понять, как выбросы сверхмассивной черной дыры в ее центре повлияли на ее эволюцию и на процесс ионизации Вселенной в первые эпохи ее жизни после Большого взрыва. Это, в свою очередь, прояснит историю эволюции Млечного Пути и его светил, подытожили ученые.

 
 
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Одна только черная дыра в его центре в 1,6 миллиарда раз тяжелее Солнца.
 
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