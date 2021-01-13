Танцы, квесты, караоке и консультация от астролога. В Большом театре пройдет Новогодний бал

Источник материала: Tut.by

Вот уже в 12-й раз в ночь с 13 на 14 января в Большом театре Беларуси пройдет Новогодний бал . В программе — танцы, квесты, фокусы, мастер-классы, караоке и даже консультация от астролога и хироманта. Продлится мероприятие до часа ночи. Билеты на бал еще в продаже: они стоят от 80 до 250 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Традиционно главная часть программы бала — это танцы. В этом году, обещают организаторы, их будет больше обычного. Полонез, контрданс, три разных вальса, полька, две кадрили — французская и вирджинская — такие танцы заявлены для основной программы бала, состоящей из двух отделений. Самые разные развлекательные мероприятия будут работать в фойе начиная с 20.00 часов вчера. Продлится Новогодний бал до часа ночи.

Планируется, что основная танцевальная программа бала будет перемежаться с вокальными и балетными номерами в исполнении звезд театра. То есть у участников будет возможность побывать на одной сцене с признанными мэтрами Большого. Ведущие бала — Владимир Громов и Ольга Кажгалиева. Дирижер — Иван Костяхин.

Традиционно в фойе театра будут размещены фотозоны: сделать необычный снимок гостям помогут студенты Университета культуры и Клуб исторической реконструкции. Также на балу будет работать фотозона «Видеоспиннер» — это устройство, благодаря которому можно почувствовать себя в центре внимания: платформа делает селфи с охватом камеры на 360 градусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Весь вечер в фойе театра будет играть музыка: можно будет послушать гипнотические звуки вальса (эту программу дарит симфонический оркестр под управлением дирижера Олега Лесуна; ведущие — Ольга Малиновская и Денис Янцевич), услышать выступления инструментального трио «Глория», концерт классической музыки от коллектива Vivat Quartet и от квинтета деревянных духовых инструментов театра. Коллектив A.M.A.D.I.S. Brass будет дарить хорошее настроение на главной сцене, предваряя красивыми композициями открытие самого торжества — Бала.

Солисты оперы приглашают вас на караоке — исполнить самые известные песни из мультипликационных и художественных фильмов. Также вы сможете увидеть, как музыка создается из воздуха — Артем Атрашевский будет играть на одном из самых первых электронных музыкальных инструментах — терменвоксе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Геннадий Кулинкович зовет гостей в «Школу танцев» — артист балета постарается за короткое время обучить желающих максимальному количеству полезных па. Кстати, неподалеку можно будет найти и «Школу хороших манер».

На балу можно будет посетить мастер-класс по эбру — это восточная техника рисования на воде. Вода и краски здесь используются особенные: в результате вы сможете стать автором картины, повторить которую вряд ли кому-то удастся. В фойе будут работать и другие мастера Востока — астролог и хиромант: узнать свою судьбу по звездам или по руке обычно немало желающих. Тех же, кто хочет окунуться в родную историю, приглашают на мастер-классы «Белорусские ремесла».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Гости, которые постоянно приходят на балы, уже привыкли к квестам. Не станет исключением и этот год: зрителей ждут интересные загадки и головоломки на главную тему праздника — о Спящей красавице. Фокусы, живые скульптуры, магия и иллюзия — традиционно в программе бала.

И это еще не все. В Камерном зале пройдет концерт от режиссера Елены Медяковой «Новогодний „Кабачок“ на двух стульях», где солисты оперы исполнят добрые новогодние и рождественские композиции.

Бал стартует сегодня в 20.00. На мероприятии предусмотрен дресс-код: у женщин должны быть бальные платья в пол, у мужчин — фраки, смокинги или костюмы.

Когда: 13 января, 20.00 — 14 января, 1.00

Где: Большой театр Беларуси

Сколько: 80 — 250 рублей Купить билет