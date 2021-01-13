ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Нельзя покорять спортивные вершины, пока власть жестоко давит протест за стенами ледовых арен, укрепляя авторитаризм»

13.01.2021 12:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Члены комитета по делам спорта Бундестага ФРГ от социал-демократической партии (SPD) написали письмо президенту IIHF Рене Фазелю.

«Нельзя покорять спортивные вершины, пока власть жестоко давит протест за стенами ледовых арен, укрепляя авторитаризм»

Дагмар Фрайтаг, Чансель Кизильтепе, Симтье Мёллер и Махмут Эцдемир считают, что Беларусь должна быть лишена привилегии на проведение ЧМ-2021 по хоккею в связи с ситуацией в сфере безопасности в стране, в частности, в связи с нарушением основных демократических прав протестующих.

Как пояснил Махмут Эцдемир, спикер SPD по вопросам спортивной политики, пояснил, что спорт и пропагандирующие его крупные спортивные мероприятия «должны воплощать в себе ценности».

«Правительство Беларуси, грубо нарушая права человека и вступив в противодействие с собственным народом как носителем государственного суверенитета, демонстрирует пренебрежение к демократическим ценностям и поэтому недостойно принимать у себя чемпионат мира по хоккею», приводит БФСС слова Эцдемира.

Он также отметил, что с учетом «сложной ситуации» в области безопасности и «творящихся бесчинств» в республике, невозможно представить себе проведение в Беларуси на глазах у всего мира чемпионата по хоккею, который стал бы «поводом для чествования президента Лукашенко в качестве большого друга спорта».

«Наивно полагать, что можно беспрепятственно покорять спортивные вершины, пока правительство жестоко подавляет протесты за стенами ледовых арен, чтобы поддерживать авторитарный порядок», — резюмировал Эцдемир.

Читать также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены комитета по делам спорта Бундестага ФРГ от социал-демократической партии (SPD) написали письмо президенту IIHF Рене Фазелю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Старый новый год 2021: что категорически нельзя делать в этот день, приметы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by