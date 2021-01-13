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Стала известна фамилия самой влиятельная женщины Беларуси. И это не мама Коли Лукашщенко

13.01.2021 12:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стала известна фамилия самой влиятельная женщины Беларуси. И это не мама Коли Лукашщенко
Кадр из видео
Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия 1», во время которого предложил журналистке Наиле Аскер-заде в ответ на ее вопрос о телефоне взглянуть на него своими глазами. Массивный аппарат с гербом в верхней части окрашен в черное с золотом, на панели рядом с кнопками вызова — фамилии людей.

Некоторые из фамилий попали в кадр: это главврач Республиканского медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская (ее часто называют матерью младшего сына Лукашенко - Николая), министр обороны Виктор Хренин, министр МВД Иван Кубраков, начальник СБП Дмитрий Шахраев, председатель КГБ Иван Тертель и другие. Но самый верхний слот занимает контакт экс-главы Администрации президента, а ныне спикера Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, пишет Онлайнер.

Это устройство очень похоже на пульт управления системой правительственной связи КГБ, который не только защищен от прослушек, но и обладает «низким уровнем излучения».
Стала известна фамилия самой влиятельная женщины Беларуси. И это не мама Коли Лукашщенко

Напомним: Александр Лукашенко ранее говорил, что смартфоном не пользуется.

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил он в 2020 году.


Стала известна фамилия самой влиятельная женщины Беларуси. И это не мама Коли Лукашщенко

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко.

«Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — цитирует Лукашенко TUT.BY.
 
 
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Контакт спикера Совета Республики Натальи Кочановой возглавляет список на телефоне Лукашенко.
 
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