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Кадр из видео

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил он в 2020 году.

TUT.BY . «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — цитирует Лукашенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стала известна фамилия самой влиятельная женщины Беларуси. И это не мама Коли Лукашщенко Контакт спикера Совета Республики Натальи Кочановой возглавляет список на телефоне Лукашенко.

Некоторые из фамилий попали в кадр: это главврач Республиканского медицинского центра Управления делами президента(ее часто называют матерью младшего сына Лукашенко - Николая), министр обороны, министр МВД, начальник СБП, председатель КГБи другие. Но самый верхний слот занимает контакт экс-главы Администрации президента, а ныне спикера Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, пишетЭто устройство очень похоже на пульт управления системой правительственной связи КГБ, который не только защищен от прослушек, но и обладает «низким уровнем излучения».Напомним:ранее говорил, чтоПо его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко.