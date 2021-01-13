ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами

13.01.2021 12:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами
Иллюстративное фото
Приложение Google Phone, которое устанавливается на смартфоны линейки Pixel, Nokia, а также глобальные версии аппаратов Xiaomi, продолжает своё интересное развитие. Так, например, в ближайшее время с его помощью Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами.

Информация о готовящемся нововведении стала известна благодаря исходному коду Google Phone 59, передаёт XDA-Developers. Именно в нём энтузиасты обнаружили упоминание диалоговых окон и меню, предупреждающих пользователей об этой функции после ее выхода.

Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами


При этом пользователям будет предложено, включить новую функцию или нет. Это должно решить часть вопросов, которые могут возникнуть у представителей власти разных европейских стран.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень полезная функция, учитывая, как много телефонных мошенников развелось в последнее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Навінаў няма». Сястра Рамана Бандарэнкі напісала, што Генпракуратура працягвае праверку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by