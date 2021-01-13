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Android-смартфоны научат автоматически записывать разговоры с неизвестными номерами
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Информация о готовящемся нововведении стала известна благодаря исходному коду Google Phone 59,
При этом пользователям будет предложено, включить новую функцию или нет. Это должно решить часть вопросов, которые могут возникнуть у представителей власти разных европейских стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень полезная функция, учитывая, как много телефонных мошенников развелось в последнее время.
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