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Старый новый год 2021: что категорически нельзя делать в этот день, приметы

13.01.2021 12:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Старый новый год 2021: что категорически нельзя делать в этот день, приметы
Коллаж: РБК-Украина
13 января 2020 отмечают Щедрый Вечер, главными атрибутами которого по сей день являются богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы. Нередко в этот день девушки гадают о будущем замужестве.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название «щедрый» связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

Щедрый Вечер – завершающий период первой половины святок. В этот день устраивали пышный пир. Готовили самые большие и самые сытные блюда – свинину, мясные запеканки, запекали индейку, сладости украшали медом и орехами. В гости приглашали всех – от дальних родственников до заплутавших путников.

В этот день сама вселенная щедра к людям. На улице обычно царит хорошая погода, а среди людей - дружелюбная атмосфера. По этой причине и традиции дня связаны с щедростью. А потому 13 января важно проявлять сострадание, оказывать помощь и сглаживать конфликты.

К слову, магия этого дня помогает обогатиться, получить крупную денежную сумму, сохранить свое благосостояние и приумножить его. Именно поэтому на Щедрец издавна проводят денежные практики.

Народные приметы 13 января


Если в этот день заметите оттепель - ждите теплого лета.

Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.

Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 13 января


Проявлять скупость. Даже торг в этот день считается неуместным. Каждый, кто пренебрегал этим правилам, после сталкивался с нищетой.

Отказывать в просьбах. В особенности если просили бедняки, больные и дети.В этот день важно помогать хотя бы морально тем, чья судьба сложилась хуже вашей собственной.

Конфликтовать. Даже если на то были веские причины, все обиды стоит забыть и попросить прощения у тех, перед кем виноваты.

Поститься и отказывать себе в удовольствии. Щедрое поведение в этот день притянет такое же будущее.

Также считалось, что не следует в этот день произносить слово «тринадцать» и давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь.

Кроме того, в старый Новый год, 14 января, нельзя считать мелочь, иначе весь год будете лить слезы. Также не стоит выносить мусор, а то счастье из дома вынесешь.
 
 
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Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.
 
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