|
Эти знаки Зодиака лучше всех водят автомобиль
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Телец
Телец, как правило, спокоен и методичен. Умеет здраво оценивать обстановку и вовремя реагировать, когда кто-то подрезает его. Телец очень бережно относится к своей собственности и к пространству на стоянке.
Мы знаем, как Тельцы упрямы, но, счастью, они предпочитают сохранить чистоту отделки своей машины, чем рисковать, поэтому они обычно просто отступают и не устраивают аварийных ситуаций на дороге.
Козерог
Терпение Козерога, его оперативность и умение планировать наперед делают их лучшими водителями Зодиака. Этот знак уверенно движется, и он не склонен к ускорению или импульсивным изменениям полосы движения. Размеренность и последовательность дают ему возможность действовать обдуманно.
Всегда практичный и реалистичный, Козерог—это тот, кто напоминает друзьям оставить машину дома еще до начала вечеринки.
Близнецы
Для Близнецов жизнь – работа, оценка настроений и отношений других людей. Это относится и к вождению. Близнецы – это умственный «мультизадачник», умело приспосабливающийся к изменениям в дорожных ситуациях и быстро реагирующий, когда происходит что-то неожиданное.
Вождение приносит им истинное удовольствие.
Раки
Осторожный Рак – надежный водитель. Иногда их считают слишком осторожными — медленный водитель впереди, который вечно сворачивает направо и сводит всех с ума, вполне может быть Раком.
Да, они очень осторожны за рулем, и этим обеспечивают безопасность себе и окружающим желая, чтобы они благополучно вернулись домой.
Девы
Навязчивая тяга Девы к правилам и порядку может быть обузой, но это хорошая черта для тех, кто на дороге. Возможно, они много ворчат на других водителей, зато сами очень аккуратны, не позволяют резких движений, быстро реагируют.
Дева – перфекционист и не может не заметить, когда другие совершает ошибку. Их добросовестность и аккуратность дает им право на упрек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторым людям водить автомобиль так же легко и естественно, как ходить пешком.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)