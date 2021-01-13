ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака лучше всех водят автомобиль

13.01.2021 12:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака лучше всех водят автомобиль
Иллюстративное фото
Является ли ваш знак Зодиака экспертом за рулем или вы рождены быть пассажиром, узнаем из статьи.

Телец


Телец, как правило, спокоен и методичен. Умеет здраво оценивать обстановку и вовремя реагировать, когда кто-то подрезает его. Телец очень бережно относится к своей собственности и к пространству на стоянке.

Мы знаем, как Тельцы упрямы, но, счастью, они предпочитают сохранить чистоту отделки своей машины, чем рисковать, поэтому они обычно просто отступают и не устраивают аварийных ситуаций на дороге.

Козерог


Терпение Козерога, его оперативность и умение планировать наперед делают их лучшими водителями Зодиака. Этот знак уверенно движется, и он не склонен к ускорению или импульсивным изменениям полосы движения. Размеренность и последовательность дают ему возможность действовать обдуманно.

Всегда практичный и реалистичный, Козерог—это тот, кто напоминает друзьям оставить машину дома еще до начала вечеринки.

Близнецы


Для Близнецов жизнь – работа, оценка настроений и отношений других людей. Это относится и к вождению. Близнецы – это умственный «мультизадачник», умело приспосабливающийся к изменениям в дорожных ситуациях и быстро реагирующий, когда происходит что-то неожиданное.

Вождение приносит им истинное удовольствие.

Раки


Осторожный Рак – надежный водитель. Иногда их считают слишком осторожными — медленный водитель впереди, который вечно сворачивает направо и сводит всех с ума, вполне может быть Раком.

Да, они очень осторожны за рулем, и этим обеспечивают безопасность себе и окружающим желая, чтобы они благополучно вернулись домой.

Девы


Навязчивая тяга Девы к правилам и порядку может быть обузой, но это хорошая черта для тех, кто на дороге. Возможно, они много ворчат на других водителей, зато сами очень аккуратны, не позволяют резких движений, быстро реагируют.

Дева – перфекционист и не может не заметить, когда другие совершает ошибку. Их добросовестность и аккуратность дает им право на упрек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторым людям водить автомобиль так же легко и естественно, как ходить пешком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко оказался президентом без главного атрибута современного человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by