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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака лучше всех водят автомобиль Некоторым людям водить автомобиль так же легко и естественно, как ходить пешком.

Телец, как правило, спокоен и методичен. Умеет здраво оценивать обстановку и вовремя реагировать, когда кто-то подрезает его. Телец очень бережно относится к своей собственности и к пространству на стоянке.Мы знаем, как Тельцы упрямы, но, счастью, они предпочитают сохранить чистоту отделки своей машины, чем рисковать, поэтому они обычно просто отступают и не устраивают аварийных ситуаций на дороге.Терпение Козерога, его оперативность и умение планировать наперед делают их лучшими водителями Зодиака. Этот знак уверенно движется, и он не склонен к ускорению или импульсивным изменениям полосы движения. Размеренность и последовательность дают ему возможность действовать обдуманно.Всегда практичный и реалистичный, Козерог—это тот, кто напоминает друзьям оставить машину дома еще до начала вечеринки.Для Близнецов жизнь – работа, оценка настроений и отношений других людей. Это относится и к вождению. Близнецы – это умственный «мультизадачник», умело приспосабливающийся к изменениям в дорожных ситуациях и быстро реагирующий, когда происходит что-то неожиданное.Вождение приносит им истинное удовольствие.Осторожный Рак – надежный водитель. Иногда их считают слишком осторожными — медленный водитель впереди, который вечно сворачивает направо и сводит всех с ума, вполне может быть Раком.Да, они очень осторожны за рулем, и этим обеспечивают безопасность себе и окружающим желая, чтобы они благополучно вернулись домой.Навязчивая тяга Девы к правилам и порядку может быть обузой, но это хорошая черта для тех, кто на дороге. Возможно, они много ворчат на других водителей, зато сами очень аккуратны, не позволяют резких движений, быстро реагируют.Дева – перфекционист и не может не заметить, когда другие совершает ошибку. Их добросовестность и аккуратность дает им право на упрек.