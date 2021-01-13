Источник материала: UDF



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«Нет. Я даже телефон в руках не ношу. Если мне надо, я у своего малыша (младший сын Николай) прошу: ты мне там что скажи», - ответил Александр Лукашенко на вопрос читает ли он Telegram-каналы.

«Обзор пресс-секретарь готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно», - цитирует белорусского правителя ТАСС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко оказался президентом без главного атрибута современного человека Годом ранее Лукашенко говорил, что не пользуется смартфоном из соображений безопасности.

Годом ранее Лукашенко говорил, что не пользуется смартфоном из соображений безопасности.