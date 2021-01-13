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Лукашенко оказался президентом без главного атрибута современного человека
Источник материала: UDF
Кадр из видео
«Нет. Я даже телефон в руках не ношу. Если мне надо, я у своего малыша (младший сын Николай) прошу: ты мне там что скажи», - ответил Александр Лукашенко на вопрос читает ли он Telegram-каналы.
«Обзор пресс-секретарь готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно», - цитирует белорусского правителя ТАСС.
Годом ранее Лукашенко говорил, что не пользуется смартфоном из соображений безопасности.
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Годом ранее Лукашенко говорил, что не пользуется смартфоном из соображений безопасности.
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