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Лебедько: «Фазель – это та соломинка, на которой мы видим знакомые посиневшие пальцы»
Источник материала: UDF
Анатолий Лебедько. Фото: DW
Сегодня стало известно, что Совет ИИХФ состоится во вторник на фоне визита Фазеля в Минск.
«В Минск прибыл глава ИИХФ Рене Фазель. Зачем? С какой миссией? Как его встречал Лукашенко и как его провожают белорусы? Разбираемся.
После событий августа прошлого года по поводу проведения ЧМ в Минске стали большие вопросы. Для бывшего президента Беларуси чемпионат мира – это не просто важный вопрос. Это жизненно важный пункт его политической повести дня. Лукашенко оказался почти в полной международной изоляции. И чемпионат мира по хоккею – это возможность прорубить окно в Европу, в мир. Очень высокая цена. Видео со встречи Лукашенко и Фазеля это подтверждают.
Какие выводы можно сделать? Фазель – это та соломинка, на которой мы видим знакомые посиневшие пальцы. Маленький швейцарец стал большим ожиданием и надеждой для Александра Лукашенко. Потому что именно от него зависит во многом исход голосования Совета ИИХФ и где же все-таки будет проходить чемпионат мира.
А вот еще одна забавная фотография, достойна вашего внимания (на снимке Дмитрий Басков, Рене Фазель и друг главы ФХБ). Да, это довольный Фазель и Басков. Тот самый Басков. И соверши он нечто подобное в Швейцарии, то, что он сделал в Беларуси, он не ходил бы на новогодний пикник к Лукашенко, а сидел бы в тюрьме где-нибудь в Цюрихе.
Конечно, у меня есть совет для товарища Фазеля. Не верьте никому. Ни Лукашенко, ни его оппонентам. Полагаетесь на свои собственные глаза и уши. У вас конечно же была возможность попросить своего друга Сашу, чтобы он позволил вам посетить «володарку» (СИЗО на ул. Володарского в Минске – прим.), «американку» (СИЗО КГБ в Минске – прим.) или Окрестина (Изолятор – прим.). Вы могли бы побыть в камере «американки» без всяких удобств. Просто посидеть на бачке, в котором плавают мандариновые корочки, чтобы убить затхлый запах этой камеры. Вы могли бы пообщаться с Павлом Северинцем. Он бы мог вам рассказать, что делать, когда к вам в камеру забрасывают вшивого бомжа или человека с признаками заболеваний на туберкулез.
Вы могли бы поговорить с Виктором Бабарико. И он бы вам рассказал, как это тяжело – ждать писем, которые не приходят месяцами. Наконец вы бы могли бы хотя бы на пять минут заглянуть к своей соотечественнице – Наталье Херш, которая сидит в тюрьме. Она бы вам рассказала много любопытного о белорусской судебной системе, которая похожа на штамповочный цех. Однако вы сделали другой выбор и этим вечером вы находились в другой компании. Могу предположил, что вам музицировал младший Лукашенко, а по столу с яствами расхаживал белый шпиц. А Лукашенко-старший предлагал вам, швейцарцу, шоколад с названием «Президент» и убеждал при этом, что он настоящий», – сказал Лебедько.
Источник в ИИХФ: «Фазель отдает себе отчет, под каким давлением находится сама по себе организация ЧМ-2021 в Минске, поэтому место проведения турнира все еще находится под большим вопросом».
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Маленький швейцарец стал большой надеждой для Лукашенко.
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