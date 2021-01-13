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Брестского #ямыбатьку уволили за нападение на врача / Еврорадио

«Первый регион»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уволили брестского #ямыбатьку, который напал на врача скорой помощи Официальных комментариев по ситуации нет.

Официальных комментариев по ситуации нет. Но сотрудники говорят, что мужчину уволили за инцидент в больнице.Происшествие, которое приобрело широкий резонанс, случилось 5 января. 55-летний бывший военнослужащий в пьяном состоянии упал на остановке и разбил лицо. Его заметили омоновцы и вызвали скорую. По дороге в клинику медики и пациент говорили о политике. Пьяному мужчине показалось, что врачи чем-то недовольны, и он этим возмутился.В больнице пациент начал ругаться матом на молодого врача и ударил его по лицу. Сдержал хулигана находившийся рядом милиционер. Сейчас милиция проводит проверку по факту нападения на медика.Позже нападавший заявил, что ему стыдно за свое поведение, но политические взгляды менять он не будет.