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Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности — Минэнерго

13.01.2021 12:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности — Минэнерго
Белорусская АЭС / Еврорадио
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности, сообщает телеграм-канал министертва энергетики Беларуси. Это произошло 12 января в 19.57.

«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность —1170 МВт», — сообщили в Минэнерго. На этом уровне мощности будут продолжены статические и динамические испытания, как это предусмотрено программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.

После завершения испытаний в течение 15 суток должно пройти «комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности». И только после этого приемочная комиссия сможет ввести энергоблок в промышленную эксплуатацию.

Между тем не до конца понятным остается вопрос сбыта электроэнергии, полученной на БелАЭС. Литва неоднократно заявляла, что свернет импорт белорусской электроэнергии, если БелАЭС, которую в Вильнюсе считают небезопасной, заработает. В ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с БелАЭС, говорил на днях министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявляют, что БелАЭС «строится прежде всего для белорусского потребителя», поэтому бойкот её электроэнергии в ЕС не страшен.

Более того, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возможности строительства в Беларуси второй АЭС. По его мнению, это обеспечило бы стране независимость от газового "монополиста". С вводом же БелАЭС, по его мнению, в Беларуси можно будет строить фермы и майнить биткоины.
 
 
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Между тем не до конца понятным остается вопрос сбыта электроэнергии, полученной на БелАЭС.
 
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