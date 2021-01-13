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Белорусская АЭС / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности — Минэнерго Между тем не до конца понятным остается вопрос сбыта электроэнергии, полученной на БелАЭС.

«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность —1170 МВт», — сообщили в Минэнерго. На этом уровне мощности будут продолжены статические и динамические испытания, как это предусмотрено программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.После завершения испытаний в течение 15 суток должно пройти «комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности». И только после этого приемочная комиссия сможет ввести энергоблок в промышленную эксплуатацию.Между тем не до конца понятным остается вопрос сбыта электроэнергии, полученной на БелАЭС. Литва неоднократно заявляла, что свернет импорт белорусской электроэнергии, если БелАЭС, которую в Вильнюсе считают небезопасной, заработает. В ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с БелАЭС, говорил на днях министр энергетики Литвы. В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявляют, что БелАЭС «строится прежде всего для белорусского потребителя», поэтому бойкот её электроэнергии в ЕС не страшен.Более того,неоднократно заявлял о возможности строительства в Беларуси второй АЭС. По его мнению, это обеспечило бы стране независимость от газового "монополиста". С вводом же БелАЭС, по его мнению, в Беларуси можно будет строить фермы и майнить биткоины.