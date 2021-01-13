За 2020 год киберпреступлений стало примерно в 2,5 раза больше. И это только в Минске

Источник материала: Onliner

В прошлом году в Минске зарегистрировано 7517 уголовных дел по статье 212 УК — хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. По сравнению с 2019 годом рост оказался более чем в два раза — тогда зарегистрировали 2763 дела по такой статье, а за 2018 год — только 1374. Об этом сообщает Следственный комитет.

С июня по август возбуждено более 600 дел по хищению с торговой площадки. Мы много раз писали об этой схеме: покупатель пишет продавцу товара, предлагает ввести реквизиты для онлайн-оплаты на подставной странице. Жертва, вводя данные карты, оставалась без денег. Следственный комитет отмечает, что такие преступления фиксируют ежедневно.





Другая расхожая схема — хищение денег лжесотрудниками банков. Преступники звонят жертвам, называют себя работниками банков, под различными предлогами (например, совершена подозрительная транзакция) выманивают данные банковских карт и паспортные данные. В одном из случаев 66-летняя жительница Минска потеряла таким образом более 10 тысяч рублей.