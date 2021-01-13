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Вчера на съезде на МКАД опрокинулась фура. Пролежала всю ночь и никуда не спешит (обновлено)

13.01.2021 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Фура лежала на боку на внутреннем съезде с МКАД на Партизанский проспект в сторону Шабанов, — написал пользователь нашего форума rumyn08. — ГАИ и скорая присутствовали. Образовалась пробка». В Минской ГАИ подтвердили факт происшествия, не обошлось без пострадавших.

«Водитель MAN двигался по внутреннему кольцу МКАД (со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной), — сообщили предварительную версию в ГАИ столицы. — Около 12:50 молодой человек 1995 г.р. не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства».

Вчера на съезде на МКАД опрокинулась фура. Пролежала всю ночь и никуда не спешит (обновлено)

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

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Сегодня днем, спустя почти сутки, MAN с прицепом по-прежнему находится на прежнем месте — на съезде с МКАД, сообщил наш читатель. Отдельно отмечают, что движению лежащая на боку фура не мешает.

Вчера на съезде на МКАД опрокинулась фура. Пролежала всю ночь и никуда не спешит (обновлено)

Вчера на съезде на МКАД опрокинулась фура. Пролежала всю ночь и никуда не спешит (обновлено)

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«Фура лежала на боку на внутреннем съезде с МКАД на Партизанский проспект в сторону Шабанов, — написал пользователь нашего форума rumyn08. — ГАИ и скорая...
 
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