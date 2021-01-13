Шесть претендентов на квартиру. Стало известно, кому достанется жилье в Смолевичах по $640 за «квадрат»

Источник материала: Onliner

Сколько в Беларуси ни раздают льготные квартиры, армия нуждающихся никак не иссякнет. В 2019 году чиновники придумали за счет этого развить город-спутник Смолевичи. Новостройки в Смолевичах строятся для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но, поскольку это все-таки не Минск, жилье распределяется по новому принципу: тот, кто стал на учет нуждающихся вчера, может построить квартиру наравне с тем, кто простоял в очереди 20 лет. И только при избытке претендентов очередность начнет иметь значение. Сразу стало понятно, что избыток есть: на первую 192-квартирную пятиэтажку претендовало 1500 человек. Недавно в Смолевичах распределили еще две новостройки для очередников, и вновь с огромным ажиотажем. Кому в итоге достались квартиры по сладкой цене, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Заявления на строительство квартир в домах №4 и 5 по генплану в Смолевичах принимались с 16 ноября по 15 декабря. На 185 квартир претендовали 1140 семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов столицы.

— На строительство квартир в домах №4 и 5 по генплану определены в первую очередь претенденты из внеочередных категорий: 42 многодетные семьи; 16 семей, воспитывающих детей-инвалидов; 10 граждан из числа детей-сирот; пять инвалидов с детства I и II группы, двое проживающих по срочному договору найма. Оставшиеся квартиры распределены очередникам общей очереди, — рассказали в управлении жилищной политики Мингорисполкома.

С 7 декабря в Смолевичах принимают заявления на строительство квартир в очередной новостройке для льготников — дом №2 по генплану в Смолевичах. На 73-квартирный дом уже претендует 432 нуждающиеся семьи. Подача заявлений продлится до 15 января.