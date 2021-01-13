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Милиция посчитала количество оскорблений и угроз в свой адрес. Возбуждено 332 уголовных дела
Источник материала: Onliner
Сегодня в сообщении о выявлении нового оскорбителя МВД в комментариях соцсетей белорусская милиция поделилась свежей статистикой. Такой масштабной кампании по защите закона в отношении МВД в истории Беларуси еще не было. Возбуждено уже 332 уголовных дела.
За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления.
Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных.
В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.
О количестве уголовных дел по поводу насилия со стороны силовиков не сообщается. По
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Сегодня в сообщении о выявлении нового оскорбителя МВД в комментариях соцсетей белорусская милиция поделилась свежей статистикой. Такой масштабной кампании по...
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