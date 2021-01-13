Владелец Ram 1500 припарковался у зарядной станции и «заряжал» выхлопную систему

Источник материала: Onliner

В штате Орегон (США) владелец полноразмерного пикапа Ram 1500 с надписью «I identify as a Prius» припарковался у быстрой зарядной станции Tesla Supercharger. Чтобы ни у кого не было вопросов, он воткнул зарядный кабель в огромную выхлопную трубу машины.

В США есть название явления, когда владельцы бензиновых и дизельных машин блокируют зарядные станции, — ICE-ing (ICE — это ДВС). В американских чатиках фотография с Ram 1500 и кабелем в выхлопной системе вызвала бурное обсуждение. Любители Tesla предполагают, что зарядное устройство могло покрыться сажей или вовсе испортиться.





Ситуации, когда бензиновые или дизельные машины паркуются на местах зарядки, происходят по всему миру. Владельцам электрокаров остается надеяться на то, что однажды взаимоуважения между владельцами авто станет больше. А вот в Китае решили не ждать этого и стали устанавливать складные парковочные барьеры на местах, предназначенных для EV. Ключи от таких блокировок имеют только владельцы электромобилей.