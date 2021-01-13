ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владелец Ram 1500 припарковался у зарядной станции и «заряжал» выхлопную систему

13.01.2021 12:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В штате Орегон (США) владелец полноразмерного пикапа Ram 1500 с надписью «I identify as a Prius» припарковался у быстрой зарядной станции Tesla Supercharger. Чтобы ни у кого не было вопросов, он воткнул зарядный кабель в огромную выхлопную трубу машины.

В США есть название явления, когда владельцы бензиновых и дизельных машин блокируют зарядные станции, — ICE-ing (ICE — это ДВС). В американских чатиках фотография с Ram 1500 и кабелем в выхлопной системе вызвала бурное обсуждение. Любители Tesla предполагают, что зарядное устройство могло покрыться сажей или вовсе испортиться.

Владелец Ram 1500 припарковался у зарядной станции и «заряжал» выхлопную систему

Ситуации, когда бензиновые или дизельные машины паркуются на местах зарядки, происходят по всему миру. Владельцам электрокаров остается надеяться на то, что однажды взаимоуважения между владельцами авто станет больше. А вот в Китае решили не ждать этого и стали устанавливать складные парковочные барьеры на местах, предназначенных для EV. Ключи от таких блокировок имеют только владельцы электромобилей.

Tesla Model S I P85D, 2015 г.в., 78 000 км
синий, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
123 572 р.
47 900$ / 39 379€
Tesla Model X I P90D, 2016 г.в., 87 458 км
белый, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
214 030 р.
82 999$ / 68 169€
Tesla Model X I, 2018 г.в., 46 671 км
серый, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
116 042 р.
45 000$ / 36 959€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В штате Орегон (США) владелец полноразмерного пикапа Ram 1500 с надписью «I identify as a Prius» припарковался у быстрой зарядной станции Tesla Supercharger. Чтобы ни у кого не было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший сервис «Яедекс.Деньги» частично ограничил переводы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by