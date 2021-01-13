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Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию

13.01.2021 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Подобная информация появилась в соцсетях политика. Текст поста начинается со слов «Возвращаюсь домой». Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Борт экстренно сел в Омске. Блогера доставили в больницу, где он впал в кому. Семья отказалась от лечения Навального в России, поэтому мужчину перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Было это 22 августа. После выписки он проходил реабилитацию, которую, видимо, успешно закончил.

«Когда я только вышел из больницы, я делал такое упражнение. Самое сложное для меня. Надо стоять, потом лечь на пол, потом снова встать. Это было очень-очень сложно. Мой максимум был три раза. Потом приходилось отдыхать. Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько „бёрпиз“ (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал — наверное, я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой.

Вопрос „возвращаться или нет“ передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают, мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании „Победа“ и купил билеты», — говорится в тексте.

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Подобная информация появилась в соцсетях политика. Текст поста начинается со слов «Возвращаюсь домой». Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета...
 
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