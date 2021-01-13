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Навальный объявил о возвращении в Москву. Ему грозит тюрьма

13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик Алексей Навальный объявил, что возвращается из Германии в Россию. Он прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января.

– Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить, – заявил Навальный.

По его словам, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.

Алексей Навальный находится в Германии с августа 2020 года после отравления.

29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство заявило, что политик потратил на личные цели более 356 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность ФБК и других фондов. При этом ФБК ежегодно публикует отчеты о пожертвованиях. Навальный связал новое дело с расследованием обстоятельств его отравления.

12 января ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ведомство объяснило свои действия тем, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции, пишет Медуза.

В конце декабря ФСИН требовала от Навального срочно явиться в Москву для проверки, хотя тот находится в Германии.

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