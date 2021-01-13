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Они способны залечивать душевные раны. Посмотрите, как на подворье монастыря содержат животных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На мужском подворье действуют монастырская кузница, пилорама, иконная мастерская, ферма, тепличное хозяйство. Жить подворье может полностью автономно, здесь все свое – от вкуснейших сыров до овощей и фруктов. Братья могут выбрать послушание по душе, сообщили в программе
Яна Шипко, корреспондент:
Уникальное место на подворье – конюшня. Руководит ей монахиня Вера. Она с детства влюблена в лошадей, занималась конным спортом и как никто знает, насколько эти благородные и теплые животные способны залечивать душевные раны.
Монахиня Вера, старшая сестра на монастырской конюшне:
Я дочь военного, мы с семьей много раз переезжали с места на место. Родилась я на Камчатке, потом мы жили в Западной Украине, во Львове. За свою жизнь я поменяла 13 школ. И везде, где бы мы ни были, моя душа стремилась найти возможность общаться и быть рядом с этими замечательными животными. Такая возможность, к счастью, находилась. Где-то больше, где-то меньше.
В Минске, когда мы переехали жить в Беларусь, я попала в конноспортивную школу, которая находится в Ратомке. Но провела там немного времени, потому что поняла, что спорт – это не мое. Моя душа ищет немножко другого вида общения с лошадьми, чем это предлагается в таком жестком системном спорте. Я ушла из спорта и общаюсь с лошадьми без амбициозных требований от них. К счастью, у нас есть такая возможность.
Это большая удача, что у нас здесь достаточно территории. Получилось организоваться так, чтобы наши лошади жили в максимально естественных для себя условиях. Это табунное содержание, лошади живут все вместе. Практически все время они проводят на открытом воздухе, у них всегда есть доступ к качественному сену, которое мы скармливаем в рептухах, к чистой ключевой воде.
Лошади – для того, чтобы душа человеческая, как и батарейки, питалась любовью, гармонией, тишиной, покоем, чего так мало в современном мире. А здесь с лошадьми в табуне это можно получить бесплатно и с избытком.
Сейчас на конюшне 13 лошадей.
Монахиня Вера:
Главный смысл того, что лошади здесь находятся, как и смысл всего нашего монастыря, – приумножать красоту и радость в этой жизни. И в первую очередь это общение души с Богом, путь человеческой души к Богу. И как помощь на этом пути – общение с природой, природной красотой. Лошади, содержащиеся здесь, как раз дают нам все возможности насладиться в полной мере этой красотой Божьего творения, которая содержится в естественных для себя условиях и может дать человеку так много радости.
Жгучая Кармен испанских кровей или белоснежная работяжка Пурга. Каждая лошадь хороша по-своему и одинаково любима.
Эта лошадка у нас трудится, она в телеге возит молоко с фермы и завтраки и обеды для братьев, которые трудятся на ферме. И еще она с удовольствием в свободное от упряжной работы время катает детей и взрослых, всех, кто к ней приходит. Всем очень рада.
С первых недель жеребцов здесь правильно воспитывают. Казалось бы норовистые арабские жеребцы смирно позволяют ухаживать за копытами.
Вот так проходят ежедневные тренировки. Покладистый характер лошадей позволяет использовать их для иппотерапии с больными детками.
Монахиня Вера:
К большому сожалению, у нас нет крытого манежа, поэтому заниматься с больными детьми мы можем только в те периоды года, когда хорошая погода. Мечтаем, что когда-нибудь произойдет такое счастливое стечение обстоятельств, что мы сможем позволить себе построить здесь крытый манеж, чтобы работать с детьми и со всеми, кто приезжает сюда, круглый год.
Радость в общении с животными на подворье нашел и Александр. Признается: в обычной жизни сильно запил, а потом счастливый случай, не иначе, привел на подворье.
Здесь Александр отвечает за коз. Зааненские, нубийские и просто симпатичные метисы. Есть среди них своя любимица – Пятнашка. Ее номер 515. В том, что поголовье настолько разрослось, есть и его заслуга. А ведь начинали всего с пары козочек.
Живут козы под церковную музыку. Спокойствие и умиротворение и животным полезно, доиться лучше будут. Тут и свой мини-цех по переработке козьего молока.
Александр:
Заботится Александр не только о козах. На подворье то и дело подкидывают котят и щенков. Раньше даже приют бездомных животных свой был. Возит живность к ветеринару. Ему доверяют и отпускают в город. В Молодечно у Александра есть семья, они к его нынешнему быту относятся с пониманием. Так уж сложилось, что сейчас настоящий дом здесь. Там, где помогли стать на ноги.
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Новости Беларуси. На мужском подворье действуют монастырская кузница, пилорама, иконная мастерская, ферма, тепличное хозяйство. Жить подворье может полностью...
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