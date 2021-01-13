По бумагам все терпимо: как Минфин Украины бюджет считал

Источник материала: Sputnik Беларусь

Министерство финансов Украины подвело предварительные итоги выполнения государственного бюджета страны за 2020 год, которые ожидаемо оказались состоящими из сплошного набора перемог.

В число основных своих достижений министерство записало, например, привлечение рекордного объема средств на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 15 декабря (в тот день заимствования составили порядка двух миллиардов долларов) и почти 120 миллиардов гривен, потраченных на дорожное строительство в рамках скандального, хоть де-юре и не существующего проекта "Большое строительство". Уточним, "Большое строительство" – это PR-проект Владимира Зеленского, формально никаким документом не утвержденный, но на который украинская власть активно тратила деньги из Фонда по борьбе с COVID-19.

И хотя упомянутые, да и некоторые другие "достижения" выглядят очень сомнительно, стоит признать, что итоги выполнения украинского бюджета 2020 года оказались несколько более позитивными, чем ожидалось. Хотя долговая воронка продолжает стремительно засасывать в себя украинские государственные финансы и не наблюдается даже малейших перспектив изменения этого тренда.

План доходов общего фонда государственного бюджета по итогам года оказался выполнен на 102,2% – собрали 878 миллиардов гривен при плане 859. Но план – дело субъективное. Интереснее, что относительно доходов 2019 года (880 миллиардов гривен) в 2020 году недобрали лишь 0,3%, или два миллиарда. Притом что номинальный размер ВВП в 2020 году, видимо, останется неизменным по отношению к 2019 году, такой итог выглядит не катастрофическим.

Слагаемые относительного успеха: во-первых, весеннее увольнение "соросенка" с должности главы налоговой службы – он превратил возглавляемый орган фактически в "колхозный рынок", торгуя всем, чем можно. Ни один налоговый руководитель не был святым, но именно "соросенок" задрал коррупционную планку на новый уровень, а заодно продемонстрировал вопиющую некомпетентность. С приходом другого руководителя собираемость налогов заметно улучшилась. Кстати, о таможне того же сказать нельзя: там тоже уволили "соросенка". Но после двух временно исполняющих обязанности руководителей его сменил ставленник Петра Порошенко. С предсказуемым результатом: собираемость таможенных платежей в сравнении с 2019 годом еще более ухудшилась.

Во-вторых, стоит отметить серьезный вклад "Нафтогаза Украины", который в течение года перечислил в бюджет более 50 миллиардов гривен своей прибыли, образовавшейся за счет получения от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Хотя государственный бюджет с доходами 32,5 миллиарда долларов для страны, власти которой настаивают на численности населения в 41,5 миллиона человек, это мизерная величина. При этом стоит иметь в виду, что на Украине в государственном бюджете сосредоточено 75% всех доходов – в отличие от России и европейских стран, где в центральные бюджеты попадает не более половины бюджетных доходов. Таким образом совокупные доходы государственного и местных бюджетов Украины уже практически сравнялись с доходами бюджета города Москвы. Но ладно Москва – доходы бюджета Санкт-Петербурга близятся к 30% доходов государственного бюджета Украины.

В Министерстве финансов Украины порадовались, что дефицит государственного бюджета не дотянул до предельной величины, установленной законом, и составил 216 миллиардов гривен. Но не дотянул он до нее лишь по причине недофинансирования расходов. Так что и здесь перемога сомнительная.

Расходная часть бюджета выполнена не была. Правда, недовыполнение составило лишь 42 миллиарда гривен, хотя все шло к гораздо большему невыполнению. Секрет прост: в декабре осуществлялись массированные заимствования, зеленый свет которым, видимо, дал МВФ.

Только для покрытия дефицита общего фонда государственного бюджета всего за месяц заняли 166 миллиардов гривен (6,2 миллиарда долларов). Для сравнения: рекордные расходы декабря, имевшие целью сокращение невыполнения плана по расходам за год, составили 154 миллиарда гривен. Весь государственный долг, накопленный за 28 лет, к 1 января 2020 года (без учета гарантированного) составлял 72 миллиарда долларов. Заимствование 6,2 миллиарда долларов за месяц на этом фоне выглядит очень значимо.

Для понимания масштабов осуществленных заимствований можно привести и такие цифры: осенью 2020 года на Украине было приватизировано 20 спиртзаводов, по объемам – больше половины спиртовой промышленности. Доходы от приватизации большей части весьма мощной спиртовой отрасли Украины составили меньше 50 миллионов долларов. А все приватизационные поступления не дотянули до 100 миллионов.

Говоря о расходах бюджета, нельзя не вспомнить вышеупомянутое так называемое Большое строительство. На него спустили за год 116 миллиардов гривен. При этом де-юре такой программы не существует. А в качестве ее результатов учитывают практически любой ремонт или строительство. При этом удивительным образом стоимость ремонта одного километра дорог по сравнению даже с прошлым годом выросла почти в два раза, стоимость строительства – примерно так же. Пикантности ситуации добавляет то, что на это строительство в приоритетном порядке направлялись средства из Фонда по борьбе с COVID-19. В итоге на это направление было потрачено 29 миллиардов гривен из Фонда.

Но отдельно еще стоило бы остановиться на долговой политике за весь год – ведь занимали деньги не только в декабре.

За год в целом заимствования на внутреннем рынке составили 389 миллиардов гривен – причем более трети из них были заняты в иностранной валюте, то есть в смысле курсовых рисков эти заимствования ничем не отличаются от внешних займов.

Плюс в эквиваленте 255 миллиардов гривен были осуществлены внешние заимствования.

В сумме это дает 644 миллиарда гривен. С займами, которые брались под государственные гарантии, общая сумма заимствований за год увеличивается до 675 миллиардов гривен. Напомним, доходы общего фонда госбюджета за год составили 878 миллиардов гривен, то есть они сопоставимы с объемами привлеченных займов.

При этом на погашение ранее взятых з

аймов, по данным Министерства финансов, ушло 386 миллиардов гривен, еще 120 миллиардов гривен стоило их обслуживание (то есть проценты). То есть за год Украина взяла в долг почти на 300 миллиардов больше, чем погасила. Долговая воронка налицо. А общий размер государственного и гарантированного государством долга на 1 января превысил 2,5 триллиона гривен, в долларовом эквиваленте это 90 миллиардов. Всего год назад в гривнах он составлял два триллиона, а в долларах – 84,4 миллиарда. Теперь долг Украины почти сравнялся с трехлетними доходами государственного бюджета и достиг 64% ВВП.

Государственный долг в размере 64% ВВП – это далеко не предельная величина для мировой экономики. Но фишка в том, что украинский долг очень дорог в обслуживании. В этом году Украина сделала огромное количество экономических и политических уступок Западу: от принятия закона о рынке земли и закона, фактически закрепляющего управление банковской системой за МВФ, до множества кадровых назначений и существования целых параллельных систем управления, подотчетных "западным партнерам". Но взамен получила лишь три миллиарда долларов дешевых кредитов от международных финансовых организаций. Все остальные займы были коммерческими и брались под самые высокие в мире проценты.

Впрочем, по бумагам пока все терпимо – а можно ли требовать большего от героически сражающейся с реальностью государственности.

*Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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