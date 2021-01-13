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Панкратов: западное давление на Беларусь продолжится и в области спорта

13.01.2021 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Панкратов: западное давление на Беларусь продолжится, в том числе и в области спорта

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в минувший понедельник во время своей встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что федерация не хочет смешивать спорт и политику. При этом отметил, что в связи с событиями в Беларуси на его организацию оказывается очень большое давление. 

© Sputnik / Александр Кряжев
Фазель: провести Чемпионат мира в Беларуси – наш долг

Подтверждением слов Фазеля стало заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. В своем Twitter по поводу визита Рене Фазеля в Беларусь он отметил, что "проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске совершенно неприемлемо". Прокомментировать позицию главы латвийского МИД мы попросили известного латвийского политика, лидера политический партии "Действие" Руслана Панкратова.

"Русофобия на Западе и особенно в Латвии - это некий экспортный продукт. От него зависит политическая карьера и любой пост в странах Прибалтики. Поэтому Ринкевич ничего другого, как высказываться враждебно, не может. Что ему сказали, то он и говорит. При этом министр не высказывается про погибших людей в Вашингтоне при штурме Капитолия. Пусть бы выразил возмущение! Гораздо выгоднее критиковать Беларусь и призывать к отмене Чемпионата мира по хоккею", – отметил политик.

Мировое хоккейное первенство должно  пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге. Но латвийские власти выступают против совместного с Беларусью турнира из-за политической обстановки в республике. В белорусской столице говорят о полной готовности провести мировой форум своими силами, если Рига откажется от совместной организации.

Комментарий главы латвийской политической партии "Действие" Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Латвийскому МИД выгоднее и безопаснее заявлять о неприемлемости проведения ЧМ по хоккею в Минске, чем критиковать Вашингтон за жертвы и беспорядки в Капитолии,...
 
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