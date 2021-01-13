Сразу два бала пройдут в Большом театре в преддверии Старого Нового года

Источник материала: ОНТ

Танцуют все! Сразу двумя балами в Большом театре сегодня отметят Старый Новый год. Феерия продлится пять часов. Тема этого сезона – история Спящей красавицы.

Впервые гости грандиозного светского раута вместе со звёздами балета и оперы закружатся прямо на исторической сцене, а не только в фойе Большого. В программе бала – полонезы, вальсы, польки, кадрили. Дресс-код вечера: дамы – платья исключительно в пол, кавалеры – фраки, смокинги или элегантные костюмы. Публику ожидает немало интересных сюрпризов. Все службы главного театра страны к празднику готовы.

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