Что означает ваша поза для сна?

Источник материала: ОНТ

Поза, в которой вы спите, может рассказать о вашей личности, здоровье, эмоциях и психологическом состоянии на данный момент. И если днем вы с легкостью можете контролировать язык своего тела, то ночью ваше тело занимает положение бессознательно. Таким образом, продолжается «диалог тела и разума». Что же означает поза, в которой вы спите? Рассказываем.

1. Поза эмбриона

В позе эмбриона тело занимает положение: на боку, спина округлена, руки согнуты в локтях, а колени прижаты к животу. Иногда между ног зажимается подушка или край одеяла. Считается, что такая поза во сне сигнализирует о неуверенности в себе и незащищенности, даже об инфантильности. Такой человек нерешителен и часто тревожен, нуждается в поддержке и близости, не может полностью использовать свой жизненный потенциал, замкнут и порой безэмоционален.

Но не стоит забывать, что помимо прочего, это самая удобная поза сна, а для человеческого тела еще и привычная (ведь именно в таком положении мы формируемся в утробе матери). Поза эмбриона во сне говорит о том, что вас, возможно, что-то беспокоит, а потому во сне вы ищите расслабления.

2. На боку

На боку в основном спят люди, которые вполне довольны собой и тем, что с ними происходит. Такие личности открыты, уверены в себе, готовы прийти на помощь, а также обладают аналитическим складом ума. Эти люди честны и преданны, легко находят выход из сложных ситуаций.

Позу «на боку» можно назвать самой комфортной для сна – тело отдыхает, дыхание и кровообращение не нарушены, никакие органы не пережимаются.

3. На спине

На спине спит уверенный в себе человек, лидер по натуре. Он чувствует себя очень комфортно, его ничто не напрягает, он самостоятелен, у него нет комплексов и психологических зависимостей. Если руки раскинуты в стороны, это свидетельствует о властности и даже некоторой деспотичности человека, часто так спят руководители.

В позе «на спине» со скрещенными на груди руками спит уравновешенный и очень спокойный человек, в его душе царит равновесие и гармония.





4. Стойкий оловянный солдатик

Это положение во сне – самое неестественное: руки прижаты к телу, спина прямая и напряженная, ноги прямые и прижаты друг к другу.

Такая поза говорит о том, что человека не отпускают проблемы и невыполненные задачи, во сне он будто бы не отдыхает, а готовится «к бою». Полностью расслабиться и выспаться в таком положении просто невозможно.

5. На животе

Врачи считаю это положение самым вредным для здоровья: ваши плечи зажаты, спина полностью напряжена, голова повернута в сторону, что сильно затрудняет дыхание и кровообращение. К тому же, как утверждают косметологи, такая поза обязательно приведет к появлению ранних морщин на лице, ведь от трения лица о подушку кожа как бы «мнется», в ней нарушаются процессы микроциркуляции.

О чем же свидетельствует выбор такой вредной позы для сна? Ученые утверждают – о сильной усталости, желании отгородиться от агрессивного мира, защитить свой сон и себя.

6. Руки под подушкой или на животе

Независимо от того, какую позу принимает ваше тело, обратите внимание на руки – если во сне вы обнимаете подушку или кладете руки на живот, это может стать важным сигналом.

В обычной жизни человек чаще всего прикасается к предметам, чтобы успокоиться (например, крутит ручку на важном совещании или теребит ключи, разговаривая с симпатичным ему человеком). Так же и с расположением рук во сне – прикосновение к подушке или животу выступает в качестве успокоительного. Кроме того, необходимость обнять подушку во время сна может свидетельствовать и о недостатке физического контакта с другим человеком.





Фото: Pinterest

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