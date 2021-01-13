«Дакар-2021»: стартовал 10-й этап ралли-рейда

Источник материала: ОНТ

Сегодня проходит 10-й этап ралли-марафона «Дакар-2021». Напомним, что гонку продолжает один белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского.

Накануне наша команда финишировала на 8-м месте с отставанием от лидера чеха Мартина Мацека в 25 минут и 35 секунд. Чешский экипаж впервые на этом ралли-марафоне поднялся на пьедестал. На втором месте Айрат Мардеев на Камазе. Третий – его партнёр по команде и лидер общего зачёта Дмитрий Сотников.

В генеральной классификации Алексей Вишневский остался на 6-м месте. И проигрывает лидеру 2 часа и 15 минут. До финиша «Дакара» – 3 этапа. Гонка завершится 15 января.

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