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Пожар в многоквартирном жилом доме в Витебске: эвакуировано 10 человек

13.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в многоквартирном жилом доме в Витебске: эвакуировано 10 человекВитебске: эвакуировано 10 человек" class="one-news__figure-img">

В Витебске в многоквартирном жилом доме произошел пожар.  Эвакуировано 10 человек, сообщили в областном управлении МЧС.

Возгорание произошло в доме на улице Чкалова 12 января. Прибывшие сотрудники МЧС спасли хозяина квартиры. Мужчину госпитализировали. Из квартир на вышележащих этажах людей эвакуировали.

Огонь повредил имущество в квартире, закоптил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: БЕЛТА 

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске в многоквартирном жилом доме произошел пожар.  Эвакуировано 10 человек, сообщили в областном управлении МЧС. Возгорание произошло в доме на улице...
 
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