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Пожар в многоквартирном жилом доме в Витебске: эвакуировано 10 человек
Источник материала: ОНТВитебске: эвакуировано 10 человек" class="one-news__figure-img">
В Витебске в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Эвакуировано 10 человек,
Возгорание произошло в доме на улице Чкалова 12 января. Прибывшие сотрудники МЧС спасли хозяина квартиры. Мужчину госпитализировали. Из квартир на вышележащих этажах людей эвакуировали.
Огонь повредил имущество в квартире, закоптил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
ФОТО: БЕЛТА
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В Витебске в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Эвакуировано 10 человек, сообщили в областном управлении МЧС. Возгорание произошло в доме на улице...
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