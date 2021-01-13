Пожар в многоквартирном жилом доме в Витебске: эвакуировано 10 человек

Источник материала: ОНТ

Витебске: эвакуировано 10 человек" class="one-news__figure-img">

В Витебске в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Эвакуировано 10 человек, сообщили в областном управлении МЧС.

Возгорание произошло в доме на улице Чкалова 12 января. Прибывшие сотрудники МЧС спасли хозяина квартиры. Мужчину госпитализировали. Из квартир на вышележащих этажах людей эвакуировали.

Огонь повредил имущество в квартире, закоптил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: БЕЛТА

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