По меньшей мере семь человек стали жертвами мороза в Испании

Источник материала: ОНТ

Настоящая сибирская зима в Испании: температура воздуха в некоторых районах упала до -25°C. По меньшей мере, семь человек погибли от холода. Власти просят стариков оставаться дома.

Циклон принёс огромные массы снега. Тротуары и дороги покрыты льдом. Ночью температура в Мадриде упала до 16°С мороза. Больницы здесь и без того с трудом справляются с пандемией, а тут ещё гололед привел к резкому росту числа травм – каждый час около 50 случаев.

Королевский дворец не узнать – ещё несколько дней назад здесь было солнечно, теперь в саду из-за снегопада повалены деревья. Это самая холодная погода за 20 лет на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram