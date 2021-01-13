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По меньшей мере семь человек стали жертвами мороза в Испании
Источник материала: ОНТ
Настоящая сибирская зима в Испании: температура воздуха в некоторых районах упала до -25°C. По меньшей мере, семь человек погибли от холода. Власти просят стариков оставаться дома.
Циклон принёс огромные массы снега. Тротуары и дороги покрыты льдом. Ночью температура в Мадриде упала до 16°С мороза. Больницы здесь и без того с трудом справляются с пандемией, а тут ещё гололед привел к резкому росту числа травм – каждый час около 50 случаев.
Королевский дворец не узнать – ещё несколько дней назад здесь было солнечно, теперь в саду из-за снегопада повалены деревья. Это самая холодная погода за 20 лет на Пиренейском полуострове, где обычно зима весьма мягкая.
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Настоящая сибирская зима в Испании: температура воздуха в некоторых районах упала до -25°C. По меньшей мере, семь человек погибли от холода. Власти просят стариков...
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