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Утепленная одежда и обувь на рифленой подошве – как избежать травм зимой?
Источник материала: ОНТ
Прокатился с ветерком с горки и… попал в больницу. С приходом настоящей зимы подобных историй всё больше.
За помощью к медикам после катания на горных лыжах и тюбингах в последние дни обращаются люди разного возраста. Тюбинг развивает высокую скорость, а возможности для торможения нет. В итоге такая зимняя забава заканчивается травмами спины и позвоночника.
Но травму можно получить и на ровном месте. Особенно опасно зимой пожилым людям. Как правило, пенсионеры получают травмы при выходе из дома и на тротуарах.
Главная зашита от зимних травм – тёплая и удобная одежда и обувь на широкой и рифленой подошве. Если вы любите активный отдых, правило номер один, говорят врачи – научитесь правильно падать. А в случае травмы нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Прокатился с ветерком с горки и… попал в больницу. С приходом настоящей зимы подобных историй всё больше. За помощью к медикам после катания на горных лыжах и...
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