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Утепленная одежда и обувь на рифленой подошве – как избежать травм зимой?

13.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утепленная одежда и обувь на рифленой подошве – как избежать травм зимой?

Прокатился с ветерком с горки и… попал в больницу. С приходом настоящей зимы подобных историй всё больше.

За помощью к медикам после катания на горных лыжах и тюбингах в последние дни обращаются люди разного возраста. Тюбинг развивает высокую скорость, а возможности для торможения нет. В итоге такая зимняя забава заканчивается травмами спины и позвоночника.

Но травму можно получить и на ровном месте. Особенно опасно зимой пожилым людям. Как правило, пенсионеры получают травмы при выходе из дома и на тротуарах.

Главная зашита от зимних травм – тёплая и удобная одежда и обувь на широкой и рифленой подошве. Если вы любите активный отдых, правило номер один, говорят врачи – научитесь правильно падать. А в случае травмы нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Прокатился с ветерком с горки и… попал в больницу. С приходом настоящей зимы подобных историй всё больше. За помощью к медикам после катания на горных лыжах и...
 
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