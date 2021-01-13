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В ЕС начали действовать ограничения на ввоз мяса и молочных продуктов: не пропускают даже бутерброды

13.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЕС начали действовать ограничения на ввоз мяса и молочных продуктов: не пропускают даже бутерброды

Последствия Brexit и бутерброды: таможенники Нидерландов конфискуют сэндвичи у тех, кто въезжает из Великобритании.

Связано это с запретом, который вступил в силу с 1 января. Теперь для стран, которые не входят в Европейской союз, действует ограничение на ввоз мяса и молочных продуктов. Поэтому туристам бутерброды нужно постараться съесть до въезда на территорию ЕС.

Европейская комиссия объясняет запрет тем, что в сэндвичах могут быть патогены, вызывающие заболевания животных. Такие же правила действуют в США и Австралии.

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Последствия Brexit и бутерброды: таможенники Нидерландов конфискуют сэндвичи у тех, кто въезжает из Великобритании. Связано это с запретом, который вступил в силу с 1...
 
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