Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Тепловая мощность блока – 3200 МВт, электрическая – 1170 МВт. На этом уровне мощности, пояснили в Минэнерго, продолжатся статические и динамические испытания на энергоблоке. После их успешного завершения проведется комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.

ФОТО: БЕЛТА





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