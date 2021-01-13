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Минэнерго: первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности,
Тепловая мощность блока – 3200 МВт, электрическая – 1170 МВт. На этом уровне мощности, пояснили в Минэнерго, продолжатся статические и динамические испытания на энергоблоке. После их успешного завершения проведется комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.
ФОТО: БЕЛТА
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Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Тепловая мощность блока – 3200 МВт, электрическая – 1170...
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