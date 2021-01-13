ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Синод БПЦ проводит внеочередное заседание из-за смерти митрополита Филарета

13.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Синод БПЦ проводит внеочередное заседание из-за смерти митрополита Филарета

В Минске в епархиальном управлении собрался Синод Белорусской православной церкви. Причиной внеочередного заседания стала смерть митрополита Филарета.

Перед собранием память Владыки почтили заупокойной литией, также на заседании будет оглашено завещание Филарета.

И сегодня же в 16 часов в Свято-Духовом кафедральном Соборе начнётся церемония прощания – служению Богу в храме Владыка отдал более 20 лет жизни. В пятницу гроб с телом почётного экзарха доставят в Жировичский мужской монастырь, где он и будет погребён.

Имя митрополита Филарета звучит с самого утра во всех православных храмах страны.

Почётного Патриаршего экзарха прихожане в Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске сегодня упоминали первым, когда вспоминали усопших и молились об упокоении.

В сентябре исполнится 10 лет, как Свято-Успенский собор был освящен, и службу тогда возглавил митрополит Филарет. Он подарил икону, сейчас она украшает стены храма. Кафедральный собор был восстановлен по инициативе православной церкви и стал одной из визитных карточек Витебска.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в епархиальном управлении собрался Синод Белорусской православной церкви. Причиной внеочередного заседания стала смерть митрополита Филарета. Перед...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларускі ўрад пагадзіўся на дыялёг з апазыцыяй». Рэнэ Фазэль расказаў новыя дэталі візыту ў Менск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by