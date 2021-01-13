Синод БПЦ проводит внеочередное заседание из-за смерти митрополита Филарета

Источник материала: ОНТ

В Минске в епархиальном управлении собрался Синод Белорусской православной церкви. Причиной внеочередного заседания стала смерть митрополита Филарета.

Перед собранием память Владыки почтили заупокойной литией, также на заседании будет оглашено завещание Филарета.

И сегодня же в 16 часов в Свято-Духовом кафедральном Соборе начнётся церемония прощания – служению Богу в храме Владыка отдал более 20 лет жизни. В пятницу гроб с телом почётного экзарха доставят в Жировичский мужской монастырь, где он и будет погребён.

Имя митрополита Филарета звучит с самого утра во всех православных храмах страны.

Почётного Патриаршего экзарха прихожане в Свято-Успенском кафедральном соборе в Витебске сегодня упоминали первым, когда вспоминали усопших и молились об упокоении.

В сентябре исполнится 10 лет, как Свято-Успенский собор был освящен, и службу тогда возглавил митрополит Филарет. Он подарил икону, сейчас она украшает стены храма. Кафедральный собор был восстановлен по инициативе православной церкви и стал одной из визитных карточек Витебска.

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