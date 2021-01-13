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«Шчадрэц» отмечают в преддверии Старого Нового года в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Сегодня в народном календаре белорусов «Шчадрэц». Так наши предки называли обычай отмечать вечер в канун Нового года по старому стилю.
Готовили вторую (щедрую) кутью, блины с подливой и жареной колбасой, каши, суп и другую еду. Ей придавали магический смысл. Также это время гаданий. Будущее хотели узнать и взрослые, и дети, а особенно незамужние девушки.
Но, пожалуй, самый главный обычай – обход дворов с песнями, которые прославляли хозяина и хозяйку. Они в свою очередь угощали ряженых.
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Сегодня в народном календаре белорусов «Шчадрэц». Так наши предки называли обычай отмечать вечер в канун Нового года по старому стилю. Готовили вторую (щедрую)...
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