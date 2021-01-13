Минздрав Беларуси: эффект от вакцинации заметим весной

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения завершает переговоры с компаниями-разработчиками вакцин. Планируется, что их будет 5-6 видов.

Также на финальный этап вышла проверка российской вакцины «Спутник V». Ожидается, что после исследований, на следующей неделе продолжится вакцинация медработников. В 2020 году в Беларусь поступило несколько небольших партий российской вакцины, а в канун Нового года ещё 20 тысяч доз.

В Минздраве заявили, что эффект от вакцинации заметим уже весной.

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