ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав Беларуси: эффект от вакцинации заметим весной

13.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минздрав Беларуси: эффект от вакцинации заметим весной

Министерство здравоохранения завершает переговоры с компаниями-разработчиками вакцин. Планируется, что их будет 5-6 видов.

Также на финальный этап вышла проверка российской вакцины «Спутник V». Ожидается, что после исследований, на следующей неделе продолжится вакцинация медработников. В 2020 году в Беларусь поступило несколько небольших партий российской вакцины, а в канун Нового года ещё 20 тысяч доз.

В Минздраве заявили, что эффект от вакцинации заметим уже весной.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения завершает переговоры с компаниями-разработчиками вакцин. Планируется, что их будет 5-6 видов. Также на финальный этап вышла проверка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав Беларуси: эффект от вакцинации заметим весной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by