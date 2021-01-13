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332 - столько дел возбуждено за "оскорбление" силовиков. За убийства и пытки беларусов - НИ ОДНОГО!

13.01.2021 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МВД продолжают "нагло и целенаправленно" рапортовать о своих преступлениях против граждан страны



По данным МВД, за пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 "угроз" и 382 "оскорбления".

Установлено 92 факта "клеветы" и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. 

В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.

Тем временем, убийства граждан страны остаются безнаказанными, по фактам как минимум 6 убийств, в том числе Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также по тысячам заявлений и пытках и жестоких избиениях мирных граждан силовиками, до сих пор нет НИ ОДНОГО дела!

Но в МВД могут не волноваться - балаклавы не спасут и все преступники в комуфляже понесут заслуженное наказание.

И альтернатива у них сейчас только одна - пока не поздно перейти на сторону народа и покаяться, чтобы потом не пришлось бежать из страны и прятаться где-нибудь на необитаемом острове до конца своих дней.
 
 
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В МВД продолжают "нагло и целенаправленно" рапортовать о своих преступлениях против граждан страны
 
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