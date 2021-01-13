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Пропал журналист Андрей Александров
Источник материала: Партизан
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров последний раз выходил на связь 12 января около 14:00.
Об этом сообщила в своем фейсбуке главный редактор БелаПАН Ирина Левшина на своей странице в Facebook.
По состоянию на полдень 13 января о его местонахождении ничего неизвестно.
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Журналист и медиаменеджер Андрей Александров последний раз выходил на связь 12 января около 14:00.
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